1度使用しました。

状態は比較的綺麗だと思いますが

屋外での使用であくまで中古品にはなりますのでご理解のある方のご購入をお願い致します。

限定色ですので、

今後同じ商品を購入できる機会は少なく、

他のキャンパーと被ることも少ないと思われます。

付属のハンマーが使いものにならなくて処分しましたので欠品です。

【商品名】

Coleman (コールマン) IL XP ヘキサタープ/MDX(デニム) monroコラボ品 2000030327 460×435×230cm 3-4人

コールマン IL XP HEXA TARP/MDX ヘキサタープ デニム

【商品説明】

商品説明(タープ IL XPヘキサタープ MDX)

オリジナルファブリック+オリジナル柄。

耐水圧:約1,500mm

使用時サイズ:約460×435×230(h)ターフン75Dボリエステルタフタ(UVPRO、PU防水、シームシール) cm

収納時サイズ:約Φ18×74cm

重量:約7.6kg

材質:ポール/(メイン)スチール約Φ19mm×2(サイド)スチール約Φ19mm×2、長さ約180cm

【仕様】

高さ(本体)約460.0cm

幅(本体)約435.0cm

奥行(本体)約230.0cm

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

