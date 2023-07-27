最高級のスーパー VAXEE PB BLACK 新品未開封 PC周辺機器

VAXEE PB BLACK 新品未開封になります。

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生産中止になり再販しない限り手に入る事はないと思われます。

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PA BLACKのVAXEEロゴは銀色ですが

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PB BLACKは金色になっております。

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その他詳細の情報はVAXEEのHPをご確認下さい。

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新品未開封は滅多にない品だと思いますのでこの機会に是非。

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外箱、四角の一点に折れがあります。

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#マウスパッド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

VAXEE PB BLACK 新品未開封になります。生産中止になり再販しない限り手に入る事はないと思われます。PA BLACKのVAXEEロゴは銀色ですがPB BLACKは金色になっております。その他詳細の情報はVAXEEのHPをご確認下さい。新品未開封は滅多にない品だと思いますのでこの機会に是非。外箱、四角の一点に折れがあります。#VAXEE#VAXEE PA#マウスパッド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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