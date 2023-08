*プロフィールご確認お願いいたします。

NUMBER (N)INE モダンエイジ期?スタンダード期?当時のビンテージ加工シューズになります。確か当時雑誌に出てたモデルさんはシューレースを結ばずスリッポンみたいに履いていた気がします。

20数年前の商品で定期的に履きましたので傷はありますが、元々ビンテージ加工していた靴ですので、初めから付けられていた傷もあったと思います。私見ですが、丁度良い味が出ています。ソール補強や手入れはしていたこともあり、まだまだお使いいただけると思います。

プレーントゥのブラウンは当サイト含め、あまり見かけないと思いますし、当時の箱もありますので、かなりレアだと思います。

当方が所有する最後の初期NUMBER (N)INE の物になりますので、まだ迷っているのですが、前回出品時より10,000円引で出品しました。

サイズ:9(26.0cmくらいで合わせていたと思います)

購入価格:66,000円(税抜)

購入店:広島市内(今もあるかは分かりませんが、MIRAIというお店だったかと)

カラー···ブラウン

履き口···紐

素材···本革

シューズ型···プレーントゥ

羽根···外羽根

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナンバーナイン 商品の状態 傷や汚れあり

