2019ssアイテム♪

OBLI ハイウエストグリーンジャガードスカート

軽くドライな質感で夏でも着用可能です☺︎

公式オンラインで販売中のアイテムです!!

◾️商品名

MADISONBLUE

19ss quilt skirt

◾️商品説明

19年春夏のマディソンブルーのタータンチェックスカートです☺︎

実物の色味は着画の色味が近いです☺︎

デザイナーの中山が実際触れていた、スコットランドの伝統衣装であるキルトスカートをMADISONBLUEの解釈で作成。

後ろに入るプリーツ、レザーベルトで止める仕様、

ウェスト周りの作り、

端に挟み込んだフリンジなど基本的な作りは、

忠実にしながらも、生地は重くなりすぎないように

ドイツにあるトレビラ社のウールポリエステル混紡糸を使用して、織り上げたオリジナルタータンチェックと

綾織りのBLACK無地で作成。

軽くドライで清涼感のある風合いが特徴的な素材。

シンプルになりがちな春夏の装いをぐっと引き立ててくれるスカート。

◾️カラー

レッド

◾️定価

¥105,600(税込)

◾️サイズ

0

◾️品番

MB191-6019

◾️商品状態

新品未使用タグ付き

◾️平置き実寸

ウエスト71cm

ヒップ91.1cm

総丈72.5cm

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド マディソンブルー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド マディソンブルー 商品の状態 新品、未使用

