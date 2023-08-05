【★超目玉】 正絹 a739 名古屋帯 着物 美品 抽象柄 夏帯 松葉仕立て 着物

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和装草履バッグセット彩小径 L L寸 別誂品 正絹帯地 紙箱入



RK-289 付下げ 刺繍 着物 正絹 一つ紋 袷 広衿

単衣

正絹反物 胴裏 八掛け付きセット

かがり

リバーシブル 金通しの斜め模様の袋帯 着物

薄く締め跡ありますが他

江戸切子 帯留 ガラス 和日和 新品未使用

シミ、キズなく綺麗な状態です。

モスグリーンの小紋 胴抜き仕立て



正絹パレス地八掛白反物 No.0526

検品はしておりますが、小さなシミなどは見落としがある場合がございます。

【新品】西陣織袋帯(株藤原薄金箔引 花詰蜀甲文 正絹 芯入仕立代込み)

自宅保管ですので、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。

1546.雅なお柄 金彩友禅 訪問着 金箔 蝶 花柄 共八掛 金彩 正絹 着物



キモノ化繊～着丈151裄丈65～帯～シミの帯締め高陽社ハイセンス入浴剤プレゼント

サイズ:約

ラスタカラー 黒 袋帯

全長371㎝

1879 メンズ 大島紬 着物 正絹 4着 まとめ売り

手先33cm

値下げ★逸品★ 反物 色無地 八掛付き 加賀友禅師 藤村加泉 箱付き #0027

幅 30.5㎝

着物☆訪問着☆かわいい☆着物リメイク☆送料無料

多少の誤差はご容赦ください。

色打掛け 赤系 金刺繍柄



ラピス様専用 大小あられ小紋 反物からお仕立てしてお届けします お仕立て代込み

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正絹 美しい豪華な 訪問着



本場大島紬・都喜ヱ門◆証紙付 mk-1653

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高級草履 低反発 レオパード

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1767.夏物 祥平 紋紗 夏コート ぼかし 桜づくし 仮絵羽 正絹 夏着物

当方も完璧では無い為、着眼点の相違・説明不足・見落とし部分が有る場合がありますので気になる事はコメントでお願いします。

pk775 未使用品 高級 正絹 絹芭蕉 手描き 名古屋帯

完璧を求める方はご購入をご遠慮下さい。

卒業式 着物＆袴❤︎レトロモダン ねじり菊 ピンク袴 (130)

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大特価！創作用 本場奄美龍郷大島紬（径横絣・正絹）仕立上り＜Ｖ436＞



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SEIKO様専用 紗 あじさいペイントこの最高の笑顔に一目惚れ夏なごや帯お-96

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値下げ交渉ＯＫ！黒地 真綿紬 紬着尺 正絹 Ｌ４４２

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袋帯 陰山織物 箔屋清兵衛 新作・欧亜吉祥文 新品未使用



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#花兎帯一覧

アンティーク振袖 ちりめん・縮緬 金駒刺繍 大正ロマン 正絹 No.63



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袋帯 着物 正絹 花菱文 ヨーロピアン風 逸品

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京やJ022 袋帯 正絹 全通 正倉院文様 唐草花 金箔 フォーマル 新同 美品



209my32◆藍染 袋帯 六通 斜線に松葉◆美品

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川島織物 華紋と扇模様の袋帯 着物

種類···帯

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。単衣 かがり薄く締め跡ありますが他シミ、キズなく綺麗な状態です。検品はしておりますが、小さなシミなどは見落としがある場合がございます。自宅保管ですので、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。サイズ:約 全長371㎝手先33cm 幅 30.5㎝多少の誤差はご容赦ください。お色は1枚目の写真に近いです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ご覧になっている携帯やモニターによってお色が違って見える場合がございます。当方も完璧では無い為、着眼点の相違・説明不足・見落とし部分が有る場合がありますので気になる事はコメントでお願いします。完璧を求める方はご購入をご遠慮下さい。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊発送時はコンパクトに畳んでの梱包です。土・日・祝の発送は行いませんのでご了承下さい。即購入ok#花兎帯一覧★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ フォロワー様限定で単品着物や帯をご購入時にコメント頂いた方は表示価格より10%OFFに致します！2点ご購入で15%OFF！！ 3点以上でさらに20%OFFになります！ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★袋帯 名古屋帯 道行 道中着 羽織 袴 ショール 帯締め 帯揚げ 訪問着 付下げ 振袖 黒留袖 色留袖 色無地 大島紬 紬 小紋着物種類···その他カラー···ベージュ種類···帯

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

訪問着 袷 正絹 黄緑 ベージュ 緑 唐花 更紗 Mサイズ ki27772 美品最新作！新品未仕立 博多帯 博多織 老舗織屋 八寸名古屋帯 白い狐 仕立代込大島紬反物・新品袋帯 着物着物（黒色）花絵付き