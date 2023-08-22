お歳暮 simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L ごみ箱

【新品・未使用】simplehuman レクタンギュラー タッチバー ダストボックス 30L シンプルヒューマン タッチバーカン

simplehuman シンプルヒューマン タッチバー ダストボックス 30L



josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)

軽くタッチバーを押すだけで簡単にフタが開きます

EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱

。一度フタを開くと空いた状態になるので、長時間の作業や連続して使用する際に便利。

simplehuman シンプルヒューマン タッチバー ダストボックス 30L

フタを壁に当てることなくできるだけ広く開くようにヒンジが設計されています。

josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)



EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱

定価 26,400円

simplehuman シンプルヒューマン タッチバー ダストボックス 30L



josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)

●今年3月、ネット店舗にて新品で購入。商品は非常に気に入っていますが、設置場所に対し大きすぎたため出品します。

EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱

新品、未使用でゴミなどは一度も入れておりませんが、キッチン設置の際に人が触っています。表面の拭き取りをしましたが、気になる方はご遠慮ください。

simplehuman シンプルヒューマン タッチバー ダストボックス 30L

日光に当たると正面上部に細かなスレのようなものが見られます（写真5枚目参照）。商品到着時からのものです。ご納得の上ご購入ください。

josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)



EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱

●箱、説明書、付属ごみ袋 あり

simplehuman シンプルヒューマン タッチバー ダストボックス 30L

●サイズ：幅33.9×奥行28.9×高さ71cm(蓋を開けた時=高さ93cm) 容量：30L

josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)

●配送料が高額になるため、値下げは考えておりません

EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱

●店舗からの配送時の箱（二重）でそのまま綺麗に梱包してお届けします

simplehuman シンプルヒューマン タッチバー ダストボックス 30L

●仕事の都合で発送日が前後するため、4〜7日にしておりますが、可能な限り早く送ります

josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)



EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱

#シンプルヒューマン #simplehuman #ゴミ箱 #ダストボックス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【新品・未使用】simplehuman レクタンギュラー タッチバー ダストボックス 30L シンプルヒューマン タッチバーカン軽くタッチバーを押すだけで簡単にフタが開きます。一度フタを開くと空いた状態になるので、長時間の作業や連続して使用する際に便利。フタを壁に当てることなくできるだけ広く開くようにヒンジが設計されています。定価 26,400円●今年3月、ネット店舗にて新品で購入。商品は非常に気に入っていますが、設置場所に対し大きすぎたため出品します。新品、未使用でゴミなどは一度も入れておりませんが、キッチン設置の際に人が触っています。表面の拭き取りをしましたが、気になる方はご遠慮ください。日光に当たると正面上部に細かなスレのようなものが見られます（写真5枚目参照）。商品到着時からのものです。ご納得の上ご購入ください。●箱、説明書、付属ごみ袋 あり●サイズ：幅33.9×奥行28.9×高さ71cm(蓋を開けた時=高さ93cm) 容量：30L●配送料が高額になるため、値下げは考えておりません●店舗からの配送時の箱（二重）でそのまま綺麗に梱包してお届けします●仕事の都合で発送日が前後するため、4〜7日にしておりますが、可能な限り早く送ります#シンプルヒューマン #simplehuman #ゴミ箱 #ダストボックス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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