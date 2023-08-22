お知らせ ログイン 会員登録 出品
お歳暮 simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L ごみ箱

商品の説明

【新品・未使用】simplehuman レクタンギュラー タッチバー ダストボックス 30L シンプルヒューマン タッチバーカン
simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L

josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)
軽くタッチバーを押すだけで簡単にフタが開きます
EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱
。一度フタを開くと空いた状態になるので、長時間の作業や連続して使用する際に便利。
simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L
フタを壁に当てることなくできるだけ広く開くようにヒンジが設計されています。
josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)

EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱
定価 26,400円
simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L

josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)
●今年3月、ネット店舗にて新品で購入。商品は非常に気に入っていますが、設置場所に対し大きすぎたため出品します。
EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱
新品、未使用でゴミなどは一度も入れておりませんが、キッチン設置の際に人が触っています。表面の拭き取りをしましたが、気になる方はご遠慮ください。
simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L
日光に当たると正面上部に細かなスレのようなものが見られます（写真5枚目参照）。商品到着時からのものです。ご納得の上ご購入ください。
josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)

EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱
●箱、説明書、付属ごみ袋　あり
simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L
●サイズ：幅33.9×奥行28.9×高さ71cm(蓋を開けた時=高さ93cm)　容量：30L
josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)
●配送料が高額になるため、値下げは考えておりません
EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱
●店舗からの配送時の箱（二重）でそのまま綺麗に梱包してお届けします
simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L
●仕事の都合で発送日が前後するため、4〜7日にしておりますが、可能な限り早く送ります
josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)

EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱
#シンプルヒューマン　#simplehuman #ゴミ箱　#ダストボックス

simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L

商品の情報

商品の状態新品、未使用

josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)

EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱

simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L

josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)

EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱

simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L

josephjosephジョセフジョセフ トーテムMAX60L(新品未使用)

EKO 47Lモーションセンサー付きゴミ箱

simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L
【新品・未使用】simplehuman レクタンギュラー タッチバー ダストボックス 30L シンプルヒューマン タッチバーカン軽くタッチバーを押すだけで簡単にフタが開きます。一度フタを開くと空いた状態になるので、長時間の作業や連続して使用する際に便利。フタを壁に当てることなくできるだけ広く開くようにヒンジが設計されています。定価 26,400円●今年3月、ネット店舗にて新品で購入。商品は非常に気に入っていますが、設置場所に対し大きすぎたため出品します。新品、未使用でゴミなどは一度も入れておりませんが、キッチン設置の際に人が触っています。表面の拭き取りをしましたが、気になる方はご遠慮ください。日光に当たると正面上部に細かなスレのようなものが見られます（写真5枚目参照）。商品到着時からのものです。ご納得の上ご購入ください。●箱、説明書、付属ごみ袋　あり●サイズ：幅33.9×奥行28.9×高さ71cm(蓋を開けた時=高さ93cm)　容量：30L●配送料が高額になるため、値下げは考えておりません●店舗からの配送時の箱（二重）でそのまま綺麗に梱包してお届けします●仕事の都合で発送日が前後するため、4〜7日にしておりますが、可能な限り早く送ります#シンプルヒューマン　#simplehuman #ゴミ箱　#ダストボックス

商品の情報

商品の状態新品、未使用

お歳暮 simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L ごみ箱

55分钟前

お歳暮 simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L ごみ箱

¥17,500 ¥13,125

(税込) 送料込み
12
17
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

c853ad

 1007

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (17)

c853ad
お歳暮 simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L ごみ箱 お歳暮 simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L ごみ箱

楽天市場】正規品 ゴミ箱 シンプルヒューマン simplehuman 30L タッチ

楽天市場】正規品 ゴミ箱 シンプルヒューマン simplehuman 30L タッチ


正規品 ゴミ箱 シンプルヒューマン simplehuman 30L タッチバーカン ステンレス ふた付き （ ダストボックス ごみ箱 キッチン ） （ 送料無料 ） | リビングート　楽天市場店

正規品 ゴミ箱 シンプルヒューマン simplehuman 30L タッチバーカン ステンレス ふた付き （ ダストボックス ごみ箱 キッチン ） （ 送料無料 ） | リビングート　楽天市場店


タッチバーダストボックス simplehuman レクタンギュラー 30Lタイプ

タッチバーダストボックス simplehuman レクタンギュラー 30Lタイプ


正規品 ゴミ箱 シンプルヒューマン simplehuman 30L タッチバーカン ステンレス ふた付き （ ダストボックス ごみ箱 キッチン ） （ 送料無料 ） | リビングート　楽天市場店

正規品 ゴミ箱 シンプルヒューマン simplehuman 30L タッチバーカン ステンレス ふた付き （ ダストボックス ごみ箱 キッチン ） （ 送料無料 ） | リビングート　楽天市場店


正規品 ゴミ箱 シンプルヒューマン simplehuman 30L タッチバーカン ステンレス ふた付き （ ダストボックス ごみ箱 キッチン ） （ 送料無料 ） | リビングート　楽天市場店

正規品 ゴミ箱 シンプルヒューマン simplehuman 30L タッチバーカン ステンレス ふた付き （ ダストボックス ごみ箱 キッチン ） （ 送料無料 ） | リビングート　楽天市場店


正規品 ゴミ箱 シンプルヒューマン simplehuman 30L タッチバーカン ステンレス ふた付き （ ダストボックス ごみ箱 キッチン ） （ 送料無料 ） | リビングート　楽天市場店

正規品 ゴミ箱 シンプルヒューマン simplehuman 30L タッチバーカン ステンレス ふた付き （ ダストボックス ごみ箱 キッチン ） （ 送料無料 ） | リビングート　楽天市場店


simplehuman タッチバー付きダストボックス 横型 容量30L 通販 - ディノス

simplehuman タッチバー付きダストボックス 横型 容量30L 通販 - ディノス

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. お歳暮 simplehuman シンプルヒューマン　タッチバー　ダストボックス　30L ごみ箱
© www.inba.net, Inc.