【商品説明】

【カナダ製】リーボック製のNHLピッツバーグ・ペンギンズの全刺繍、両面刺繍ロゴ、ビッグロゴ、バックロゴ、サイドロゴ入りホッケーゲームシャツ、ユニフォーム、ホッケーシャツです。CROSBY選手・背番号87モデルです。

人気カラーブラック、日本サイズ2XL相当(表示サイズ:54)のオーバーサイズ、ビッグサイズになります。

◉ブランド : Reebok / NHL

◉ポイント :

魅力は何と言ってもフロントバックのインパクト抜群の刺繍ロゴ、デカロゴです。人気のカラーリング、ビッグサイズもポイントです!人気アイテムになります!!

メンズサイズなので、古着女子の方も流行りのビッグシルエットでゆるだぼっと着て頂けます。ユニセックスにてお使い頂けます。

アイスホッケー好き、ストリートフリークにはたまらない1点物です!

◉状態 :

古着ですので多少の使用感はございますが、全体的に状態良く、これからもたくさん着用いただけます(^^)

◉表記サイズ : 54(日本サイズ 2XL相当)

(詳細は下記実寸サイズをご確認ください)

◉実寸サイズ(平置き) : cm

肩幅:ラグラン袖

身幅:約68(両脇の端から端までの長さ)

袖丈:約77(首元から袖口先までの直線の長さ)

着丈:約75(後襟の付け根から裾までの直線の長さ)

*素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

◉カラー : ブラック / 黒

◉素材 : ポリエステル 100%

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい!

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド リーボック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド リーボック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

