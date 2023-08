【最安値挑戦！】 LETTERS YUKI FROM 写真集 完全数量限定生産 ME アート/エンタメ

YUKI

LETTERS FROM ME

ソロデビュー15周年記念

写真・アートワーク集

完全数量限定BOX

開封後数回パラパラと見た後、大切に保管してました。目立った傷汚れ等はありませんが、若干の擦り傷等はあります。中古品であることをご理解のうえご購入をお願い致します。

商品到着後のクレーム等はご対応致しかねます。

内容詳細

「ONE DAY」

日本が誇る写真家:大森克己がYUKIの10周年記念に行われた東京ドーム公演『YUKI LIVE“SOUNDS OF TEN”』にて、YUKI本人に密着して舞台裏を撮ったドキュメンタリー写真集。

「LOOK CLOSER」

世界的有名フォトグラファー:マーク・ボスウィックが2013年にYUKIを自宅に招き、マークのNYの自宅とその周辺でYUKIを撮り下ろした写真集。

「PAVILION」

YUKIのソロデビューから10年間のアートワークをアーカイブ的にまとめた全306Pに及ぶ資料本。

未公開写真や、レコーディングで使用されたYUKIの手書き歌詞なども掲載。

◎YUKI関連商品多数出品してます!

◎お値下げ交渉は、他のYUKI関連商品との複数購入に限り承ります。

yuki

ユキ

ジュディアンドマリー

ジュディマリ

judy and mary

JUDY AND MARY

Chara

チャラユキ

アルバム

Tシャツ

キーホルダー

キャップ

バッグ

タオル

パーカー

雑誌

CD

アルバム

ブルーレイ

DVD

シングル

commune

コミューン

COSMIC

cosmic

コズミック

FC

ファンクラブ

会報

ライブ

写真集

パンフレット

グッズ

