今季一番 【美品】金子眼鏡✖︎ユナイテッドアローズ サングラス/メガネ

レンズカラー···ブラック
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フレームカラー···ブラック
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種類···メガネ、ケース付属
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レンズ特徴···度なし
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正面から見たらブラックですが、横から見たら鼈甲色となってます。
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オンラインで購入したのですが似合わなかったため出品します。
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レンズカラー···ブラックフレームカラー···ブラック種類···メガネ、ケース付属レンズ特徴···度なし定価18500円。正面から見たらブラックですが、横から見たら鼈甲色となってます。オンラインで購入したのですが似合わなかったため出品します。Prada JiedaAllegeSUGARHILLN-HOOLYWOODN.HOOLYWOODdairiku ダイリクラコステカートコバーンauralee オーラリーcomoli コモリモヘヤgraphpaper グラフペーパーBEAMSO代官山boomersyaeca ヤエカTTT_MSWmarkaware マーカウェアヨウジヤマモトYohji Yamamotoオー代官山SOSHI OTSUKIsteinLAD MUSICIANJOHN LAWRENCE SULLIVANリトルビッグLittleBigアンダーカバーUNDERCOVERメゾンマルジェラMaison MargielaコムデギャルソンCOMME des GARÇONSジルサンダーnamekolortenderpersonacnestudiousBeams united arrowsurban reserch Nano univers