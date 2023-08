【国内発送】 PERISTNIST/PiscesT(揺蕩うサカナ) Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

己龍 酒井参輝さんのブランドperistnistのTシャツです。

PiscesT(揺蕩うサカナ)

大判フルカラーインクジェットプリント仕様。

購入しましたが着用する機会がないため、今回出品致します。

届いた状態で未開封、暗所にて保管しておりました。

定価¥9,900(税抜)

【サイズ】

Lサイズ

L53 73 20

※ 中古品にご理解のある方のみお願い致します。

神経質な方はご購入をお控え下さい。

【注意事項】

・簡易包装、小さく畳んで発送いたします。

・光の当たり具合や、ブラウザによって

若干色味が違う場合がございます。ご了承ください。

即購入OKです。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

