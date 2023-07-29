本物 シアサッカーのテーラードジャケット テーラードジャケット

R.ニューボールドのコットン100%のシアサッカーを使ったテーラードジャケットです。試着一回のみ。
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非常に軽く、春夏秋と着られます。
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ポールスミスと同じジョイックス製で高品質です。
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カラー···ホワイト
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季節感···春、夏、秋
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|アールニューボールド
|商品の状態
|未使用に近い
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R.ニューボールドのコットン100%のシアサッカーを使ったテーラードジャケットです。試着一回のみ。非常に軽く、春夏秋と着られます。ポールスミスと同じジョイックス製で高品質です。#PaulSmith#ポールスミス#タケオキクチカラー···ホワイト柄・デザイン···ボーダー素材···コットンアウター形···シングルフード···フードなし季節感···春、夏、秋
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|アールニューボールド
|商品の状態
|未使用に近い