激安通販新作 ■ ツアーAD / Tour ADTP-5S 1W用 各スリーブ＋新品グリップ付 クラブ

お立ち寄りありがとうございます。

先端高剛性にスピード感をプラス、だからもっと飛ぶ

Tour AD TP シリーズ!

□■商品説明■□

●安定したシャフトの走りと飛距離を誇り、

軽量であってもしなやかにしっかりと戻り、安定したインパクトで

力強い弾道を可能にしました。

●長尺傾向にもマッチした静かなしなり戻りで振り遅れを軽減させ、

さらに先端高剛性を加えることでボールミート率を向上させました。

●各メーカースリーブ、グリップ付ですので装着すれば直ぐに使えます。

□■仕様■□

・メーカー : グラファイトデザイン

・モデル : Tour AD TP-5S 日本仕様

・硬さ : S

・調子 : 中調子

・トルク : 4.4

・長さ : 45~45.75インチ

(ヘッド装着時、装着スリーブにより変ります。)

・TIP径 : 8.50mm

・BUTT径 : 15.25mm

・重量 : 57g (シャフト本体)

・グリップ : TPR360ラバー(ブラック)新品

(在庫に限りますが無料にて他モデルに変更可能)

・スリーブ : 各メーカー スリーブ付

・適合ヘッド : ご落札後にスリーブを選択していただきますので、

ほぼ全てのヘッドに対応可能です。

※稀にスリーブが入手できないメーカーもありますので、

ご入札前にコメント欄にてご確認願います。

□■商品状態■□

・中古

・微かな擦り傷があるかもしれませんが、目立つ汚れ、傷はありません。

・スリーブはご落札後に選択していただき装着いたします。

(画像3枚目以外のスリーブでも対応いたします。)

・シャフト長のご希望があればご指定の長さでカット、延長いたします。

※FW、UTでご使用なられる場合にはチップ側、バット側を無料にて

カットいたします。

※シャフト単品ですのでヘッド、レンチは落札者様でご用意を願います。

コメント欄よりお問い合わせをいただければご用意することもできます。

お気軽にどうぞ。

★☆★ゴルフ用品 多数出品中です。★☆★

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

