ご覧いただきありがとうございます☺

グッチ GUCCI GGプラス PVCキャンバス 295257 ショルダーバッグ



こちらは、2022年10月に購入したもです。

確認用 購入しないで下さい。

ほとんど使用しておりませんので、美品かと思います。

FURLA ★ フルラ ATENA 2WAY ショルダー 黒

★ FURLAのアテナ 2wayショルダー♪

クロスボディーもハンドバッグも♪

★ 型崩れしにくい高級感のあるシボ革♪

●ブランド

FURLA

フルラ

2WAYリングパテッドバッグ

●色

BLACK

黒

●素材

レザー

シボ革

●サイズ

縦 25 cm

横 上部 32 cm

下部 25 cm

マチ 10 cm

ショルダー 98〜108cmで5段階調節可能

ハンドル 36 cm(肩掛け可♪)

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

●内ポケット

ファスナー × 1

オープン × 2

●状態

角のスレや目立つ汚れなどなく、とても綺麗なお品物です。

※ 中古品になりますので

ご理解いただける方のご購入お願いいたします

※ 即購入歓迎です。

#FURLA

#フルラ

#ATENA

#アテナ

#本革

#レザー

#ショルダーバッグ

#ショルダー

カラー···ブラック

素材···本革

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます☺こちらは、2022年10月に購入したもです。ほとんど使用しておりませんので、美品かと思います。FURLA ★ フルラ ATENA 2WAY ショルダー 黒★ FURLAのアテナ 2wayショルダー♪ クロスボディーもハンドバッグも♪★ 型崩れしにくい高級感のあるシボ革♪●ブランド FURLA フルラ●色 BLACK 黒●素材 レザー シボ革●サイズ 縦 25 cm 横 上部 32 cm 下部 25 cm マチ 10 cm ショルダー 98〜108cmで5段階調節可能 ハンドル 36 cm(肩掛け可♪) ※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。●内ポケット ファスナー × 1 オープン × 2●状態角のスレや目立つ汚れなどなく、とても綺麗なお品物です。※ 中古品になりますので ご理解いただける方のご購入お願いいたします※ 即購入歓迎です。#FURLA#フルラ#ATENA#アテナ#本革#レザー#ショルダーバッグ#ショルダーカラー···ブラック素材···本革

