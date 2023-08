レインカバー(未使用)付き

コンビ combi ホワイトレーベル アンブレッタ オート4キャス グレー

目立つ汚れもなく美品だと思います

【本体サイズ】

使用時:W54cm × D102cm × H101cm

折たたみ時:W54cm × D26cm × H110cm

座面の高:53cm

耐荷重:30KG

【使用対象年齢】

使用対象年齢

前席/生後6ヶ月~36ヶ月体重15kgまで

後席/生後1ヶ月~36ヶ月体重15kgまで

【本体重量】

9.5kg

シートと日よけ洗濯済みです。

使用期間は半年です。

あくまで中古品、自宅保管ですので

ご理解いただける方のみよろしくお願いします。

柄・デザイン···グレー、ボーダー

タイプ···2人乗り

座面···背面式

機能···ワンタッチ開閉

機能・その他

・リクライニング前席:110°、140°(2段階調節)/後席:120~160°(無段階調節)

・ドリンクホルダー付(※ドリンクホルダーは割れています。我が家はそのまま使用していましたが、気になるようでれば外してください)

・後輪リンクブレーキ

・ダブルロック

#カトージ #KATOJI #katoji #ベビーカー #2人乗りベビーカー #年子 #双子 #タンデムストローラー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

