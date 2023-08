SONY PlayStationPortable PSP-3000 KPW

color: WHITE

NEW NINTENDO3DSLL

ゲーム機本体種類: PlayStationPortable

ポータブル・据置タイプ: ポータブルタイプ

商品内容

PSP本体

SONY純正バッテリー

充電器

未開封取扱説明書

4GB SONY純正メモリースティック

○UMD読み込み(正常)

○充電器接続(正常)

○他動作確認(正常)

○バッテリー(膨張無し)

クロス、ポーチ、ハンドストラップなし

動作確認済み

画面に保護シートが貼ってありますが、簡単に剥がせます。

あくまでも中古品ですので、わずかな傷や多少の使用感など気になる方はご購入をお控え下さい。

#ソニー

#SONY

#PSP3000

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

