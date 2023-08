↓↓こちらからお気に入りの一着をお探しください!

マリハ

草原の虹のドレス NOLLEY’S別注

ロングワンピース ノースリーブ フレア Aライン 花柄

タグ付き

※撮影用の小物は付きません。

カラー:ブルー(青)

★サイズ★

38

下記の実寸サイズを良くご確認お願い致します。

【平置き実寸】

着丈 約118cm

身幅 約43cm

※着画はお断りしております。

★コンディション★

使用感少なく、美品と言える状態です。

※USED品であることをご理解いただき、完璧な物をお求めの方はご遠慮ください。

★真贋について★

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

リサイクルショップ、ブランドオークション鑑定済商品です。

★梱包・発送★

出来るだけコンパクトにし、簡易包装にて発送致します。

配送方法は梱包の都合上、変更させて頂く場合がございます。

発送日数についてはプロフィールをご確認ください。

T059

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マリハ 商品の状態 未使用に近い

↓↓こちらからお気に入りの一着をお探しください!#Wintomのレディースワンピース一覧#Wintomのレディース一覧☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆即購入大歓迎!プロフィールをご一読していただけると幸いです。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★アイテム★マリハ草原の虹のドレス NOLLEY’S別注ロングワンピース ノースリーブ フレア Aライン 花柄タグ付き※撮影用の小物は付きません。カラー:ブルー(青)★サイズ★38下記の実寸サイズを良くご確認お願い致します。【平置き実寸】着丈 約118cm身幅 約43cm※着画はお断りしております。★コンディション★使用感少なく、美品と言える状態です。※USED品であることをご理解いただき、完璧な物をお求めの方はご遠慮ください。★真贋について★日本流通自主管理協会加盟店(AACD)リサイクルショップ、ブランドオークション鑑定済商品です。★梱包・発送★出来るだけコンパクトにし、簡易包装にて発送致します。配送方法は梱包の都合上、変更させて頂く場合がございます。発送日数についてはプロフィールをご確認ください。T059

