アパレルショップにて新品で購入致しました。

*サイズ : 3

*カラー : ブラック

*定価:32,000円程

オールシーズン着用できる素材感です。

業者にて裾直し致しております(少しだけ短くしてもらいました)

総丈は101程です。参考にして下さい。

値段交渉や他の画像が見たい方がおられましたらコメントお願いします。

購入後10回程着用しましたが特に目立つ汚れ等も無く、購入して使っていればなるシワ程度です。

また、家庭での保管も丁寧に扱っております。

カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

シルエット···ストレート、ワイド

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フィグベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

