甘い人生観の打破 本&CDセット

新品未開封のまま自宅保管されていたお品です。

中身の状態確認および撮影のため、一度開封いたしました。

CDはフィルム付きの新品未開封のお品です。

本にも折れや書き込み等は見受けられません。

*緩衝材に包み、専用箱にお入れして発送いたします。

*あくまでも中古品になりますので、ご了承の上でのご購入をお願い申し上げます。

◆甘い人生観の打破 本 1冊

◆甘い人生観の打破 CD 1枚

#大川隆法 #幸福の科学

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

