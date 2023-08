ご覧頂きありがとうございます

ルイ・ヴィトンや世界的スーパースターJBALVIN、シュプリームとのコラボも大成功の日本を代表するアーティストである村上隆のカイカイキキとPANGAIAのコラボTシャツになります

購入時からそのままで試着もしてない未使用品、タグ付きです

公式オンラインストアにて購入しました

今が旬なアイテムなのでお早めにゲットすることをオススメします

PANGAIA × TAKASHI MURAKAMI

MADE IN PORTUGAL

100%COTTON

カラー WHITE

サイズ XL

着丈約77 肩幅約54 袖丈約24 胸囲約118

他サイトにも出品しており、人気商品の為、売り切れ次第予告なく削除致します

ご購入後、万が一に欠点商品等が見つかりましたら、受取評価前にご遠慮なくメッセージよりお申し付け下さい

気になる点はコメント欄よりお願い致します

ペット、喫煙者はおりません

自宅管理につき神経質な方ご遠慮お願い致します

スペシャルエディション

READYMADE

JPTHEWAVY

SUGATA

LEX

KITH

newera

KAWS

スウェット

スニーカー

ハーパン

シャツ

タンクトップ

ジャージ

ナイロン

ハット

stussy

JILSANDER

ダイヤモンド

喜平

ディズニー

カード

アニメ

フィギュア

palace

APE

humanmade

stussy

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございますルイ・ヴィトンや世界的スーパースターJBALVIN、シュプリームとのコラボも大成功の日本を代表するアーティストである村上隆のカイカイキキとPANGAIAのコラボTシャツになります購入時からそのままで試着もしてない未使用品、タグ付きです公式オンラインストアにて購入しました今が旬なアイテムなのでお早めにゲットすることをオススメしますPANGAIA × TAKASHI MURAKAMIMADE IN PORTUGAL100%COTTONカラー WHITEサイズ XL着丈約77 肩幅約54 袖丈約24 胸囲約118他サイトにも出品しており、人気商品の為、売り切れ次第予告なく削除致しますご購入後、万が一に欠点商品等が見つかりましたら、受取評価前にご遠慮なくメッセージよりお申し付け下さい気になる点はコメント欄よりお願い致しますペット、喫煙者はおりません自宅管理につき神経質な方ご遠慮お願い致しますスペシャルエディションREADYMADEJPTHEWAVYSUGATALEXKITHneweraKAWSスウェットスニーカーハーパンシャツタンクトップジャージナイロンハットstussyJILSANDERダイヤモンド喜平ディズニーカードアニメフィギュアpalaceAPEhumanmadestussy

