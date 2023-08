【国内在庫】 ネックレス ジョージジェンセン イヤー D9621 SV925 紫石 ネックレス

■ ジョージジェンセン ネックレス イヤーペンダント 紫石 SV925 中古 D9621

■ コンディション:Aランク

表面:仕上げ済みの綺麗な状態です。表面:仕上げ済みの綺麗な状態です。素材特有のわずかなチリキズはご了承ください

■ 首周り 約45cm

■ モチーフサイズ 縦約3.3cm×横1.8cm

■ 重量 13.6g

■ 素材 SV925、紫石

■ 付属 本体、社外箱

■ 本物鑑定済

■ ジョージジェンセンのイヤーペンダント ネックレスです。美しいシルバーの輝きが胸元を印象的に引き立てます。ぜひご検討ください。

■ 管理番号D9621

★・・・★・・・★・・・★・・・

出品しているお品はすべて真贋鑑定済みです。

▼出品しております商品の購入先

・正規店

・買取品

・AACD日本流通自主管理協会

・古物市場主の資格を有する国内ブランド市場

▼古物営業法表記 東京都公安委員会 許可

番号:第305491906184号

▼付属品

説明文や画像にあるものが全てです。

「社外箱orポーチ」表記のものは、こちらで用意した

ジュエリーボックスにいれて配送いたします。

※入らないサイズのものはしっかり梱包してお送りします。

▼配送

ヤマト運輸より発送を致します。

発送完了後に伝票番号をお送り致します。

★・・・★・・・★・・・★・・・

ティファニー.カルティエ.ブルガリ.グッチ.ルイヴィトン.シャネル.グッチ.ショーメ.フレッド.ブシュロン.ピアジェ.ダミアーニ.ショパール.ハリーウィンストン.ヴァンクリーフ&アーペル.フランクミュラー.クロムハーツ.アガット.アーカー.スタージュエリー.ヴァンドーム青山.4℃.ミキモト.ポンテヴェキオ.田崎真珠.モーブッサン.俄

多くのブランドやジュエリーを取り揃えております!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■ ジョージジェンセン ネックレス イヤーペンダント 紫石 SV925 中古 D9621■ コンディション:Aランク 表面:仕上げ済みの綺麗な状態です。表面:仕上げ済みの綺麗な状態です。素材特有のわずかなチリキズはご了承ください■ 首周り 約45cm■ モチーフサイズ 縦約3.3cm×横1.8cm■ 重量 13.6g■ 素材 SV925、紫石■ 付属 本体、社外箱■ 本物鑑定済■ ジョージジェンセンのイヤーペンダント ネックレスです。美しいシルバーの輝きが胸元を印象的に引き立てます。ぜひご検討ください。■ 管理番号D9621★・・・★・・・★・・・★・・・出品しているお品はすべて真贋鑑定済みです。▼出品しております商品の購入先・正規店 ・買取品・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランド市場▼古物営業法表記 東京都公安委員会 許可 番号:第305491906184号▼付属品説明文や画像にあるものが全てです。「社外箱orポーチ」表記のものは、こちらで用意したジュエリーボックスにいれて配送いたします。※入らないサイズのものはしっかり梱包してお送りします。▼配送ヤマト運輸より発送を致します。発送完了後に伝票番号をお送り致します。★・・・★・・・★・・・★・・・ティファニー.カルティエ.ブルガリ.グッチ.ルイヴィトン.シャネル.グッチ.ショーメ.フレッド.ブシュロン.ピアジェ.ダミアーニ.ショパール.ハリーウィンストン.ヴァンクリーフ&アーペル.フランクミュラー.クロムハーツ.アガット.アーカー.スタージュエリー.ヴァンドーム青山.4℃.ミキモト.ポンテヴェキオ.田崎真珠.モーブッサン.俄多くのブランドやジュエリーを取り揃えております!

