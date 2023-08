CHANEL ココマーク エスパドリーユです。

二年前都内直営店で購入後、自宅で試し履きのみ。

ブルーのストライプが夏らしく即完売したモデルです。

【ブランド】CHANEL

【サイズ】 36(22.5〜23㎝)

【カラー】 ブルー×ホワイト(ストライプ)

【素材】 コットン(ストライプ)×エナメル(白)

【付属品】 購入時のもの全て

【定価】 10万円弱

※23現在エスパドリーユ定価は12〜15万位です。

試着のみの美品ですが、自宅保管品となりますため

念のため写真⑨をご確認下さい。

⑨→レザーとジュート部の境目接着剤?の経年変化

(CHANELのエスパ複数所有してますがどれもこうなります。見た目や機能には全く問題ありません。自然現象かと思いますが念の為…)

中古品にご理解いただける方のみ

お取引きお願い致します。

すり替え防止のため返品はご容赦下さいm(_ _)m

CHANELシューズ

シャネルシューズ

ココマーク

フラットシューズ

スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

