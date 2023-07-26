【大注目】 アルバートサーストン ターンブルアッサー 英国サスペンダー ネイビー サスペンダー

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。
【極美品】MOTOR×TCB CHROMEXCEL レザー サスペンダー
アルバートサーストン ターンブルアッサー 英国サスペンダー ネイビー
[概要]
【極美品】MOTOR×TCB CHROMEXCEL レザー サスペンダー
-英国王御用達の高級店ターンブルアッサーの新品のサスペンダーです。こだわりのフェルト仕様。カラーはネイビー。
アルバートサーストン ターンブルアッサー 英国サスペンダー ネイビー
【極美品】MOTOR×TCB CHROMEXCEL レザー サスペンダー
-ファクトリーは高級アルバートサーストンで間違いないと思います。非常に作り込まれた上質なサスペンダーです。
アルバートサーストン ターンブルアッサー 英国サスペンダー ネイビー
【極美品】MOTOR×TCB CHROMEXCEL レザー サスペンダー
-サイズ調整は簡単で、フェルトの端をカットするだけです。フェルトはほつれない性質があるので切りっぱなしで問題ありません。
アルバートサーストン ターンブルアッサー 英国サスペンダー ネイビー
【極美品】MOTOR×TCB CHROMEXCEL レザー サスペンダー
[状態]
アルバートサーストン ターンブルアッサー 英国サスペンダー ネイビー
箱入りの新品です。
【極美品】MOTOR×TCB CHROMEXCEL レザー サスペンダー
アルバートサーストン ターンブルアッサー 英国サスペンダー ネイビー
【極美品】MOTOR×TCB CHROMEXCEL レザー サスペンダー
アルバートサーストン ターンブルアッサー 英国サスペンダー ネイビー
【極美品】MOTOR×TCB CHROMEXCEL レザー サスペンダー
アルバートサーストン ターンブルアッサー 英国サスペンダー ネイビー
##phot02748
【極美品】MOTOR×TCB CHROMEXCEL レザー サスペンダー
アルバートサーストン ターンブルアッサー 英国サスペンダー ネイビー
【極美品】MOTOR×TCB CHROMEXCEL レザー サスペンダー
アルバートサーストン ターンブルアッサー 英国サスペンダー ネイビー
【極美品】MOTOR×TCB CHROMEXCEL レザー サスペンダー
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。 [概要]-英国王御用達の高級店ターンブルアッサーの新品のサスペンダーです。こだわりのフェルト仕様。カラーはネイビー。-ファクトリーは高級アルバートサーストンで間違いないと思います。非常に作り込まれた上質なサスペンダーです。-サイズ調整は簡単で、フェルトの端をカットするだけです。フェルトはほつれない性質があるので切りっぱなしで問題ありません。 [状態]箱入りの新品です。 ##phot02748