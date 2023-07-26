激安 Let's note SV8/i5-8265U/8GB/256GB ノートPC

ご覧いただきまして有難うございます。

【ヒロ茶さま専用】APPLE MacBook Air 13 inch

使用感少なめなレッツノートです。

軽量 Smart Book

天板には少し汚れがあります。

MacBook Pro 13inch 2017

バッテリーはよい状態だと思います。

東芝 dynabook T45/GRP-SEA

BIOSでの累積使用時間4060時間

超美品surface Pro4 Win11 8G/256G Office2021

バッテリー42480mWH/42550mWH

MacBook Air 13インチ 2020年製 スペースグレイ

サイクルカウント：170

ThinkPad X1 Carbon 7th i7-10510U 16GBメモリ



Surface Pro X

【仕様】

タブレットPC 13インチ Windows10 SSD128GB メモリ4GB

Let's note SV8 CF-SV8KDCVS

mamon様専用です。 ありがとうございます

CPU:Core i5 8265U

dynabook PT45GGS-SEI3

メモリ：8GB

パソコン ノートパソコン 第七世代 Corei3 東芝 1TB 新品SSD

SSD：256GB

【Office】ソニー VAIO PG SSD256GB パソコン

液晶：12.1インチ WUXGA (1920x1200)

Win11＞Let's cf-sz6 i5/4G/SSD256G/Office

OS:Windows 11 Pro 64bit

【美品】DELL NI55S-AWHBW ノートパソコン インテル 15.6

HDMIx1,VGAx1,

『Mさん専用』ガリレア ゲーミングノートパソコン ドスパラ

USB3.1 Gen1(USB3.0)x3,

Ａ⑦富士通 FMVU1803ND U938/VW

USB3.1 Gen2Type-C、Thunderbolt3兼用x1

東芝ノートパソコンwindows11 Office SSD256フルHD15.6

SDスロット,Webカメラ,Bluetooth,顔認証

B65H 8世代 i5 FHD 256G SSD 8G 東芝 パソコン

付属品：互換ACアダプター

快適動作で美品❣️カメラ付ノートパソコン✨メモリ8GB✨快速SSD✨



富士通 LifeBook S935 256G ノートパソコン FUJITSU

ご検討よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきまして有難うございます。使用感少なめなレッツノートです。天板には少し汚れがあります。バッテリーはよい状態だと思います。BIOSでの累積使用時間4060時間バッテリー42480mWH/42550mWHサイクルカウント：170【仕様】Let's note SV8 CF-SV8KDCVSCPU:Core i5 8265Uメモリ：8GBSSD：256GB液晶：12.1インチ WUXGA (1920x1200)OS:Windows 11 Pro 64bitHDMIx1,VGAx1,USB3.1 Gen1(USB3.0)x3,USB3.1 Gen2Type-C、Thunderbolt3兼用x1SDスロット,Webカメラ,Bluetooth,顔認証付属品：互換ACアダプターご検討よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

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