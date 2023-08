NIKE Air Trainer 1 "Photon Dust/Light Smoke"

ブランド ナイキ(NIKE)

モデル エアトレーナー(Air Trainer)

発売日 2022年4月19日

定価 ¥15,950

スタイルコード DM0521-001

SNKRS購入

サイズ:28cm

コレクション整理です。

履いていただける方にお譲りします。

着用10回ほどです。

NIKEクォリティにご理解ない方、

神経質な方は購入お控えください。

値引き予定ありません。

即購入OKです。

NCNRでお願いします。

価格に納得いただける方ご検討お願いします。

真贋疑われる方は購入お控えください。

以上、ご了承のうえご検討お願いします。

#NIKE

#ナイキ

#AirTrainer1

#エアトレーナー

#エアトレーナー1

#ライトスモーク

#フォトンダスト

#グレー

#ホワイト

1987年に誕生したエアトレーナー1はあらゆる競技の枠を超えて着用できるトレーニングシューズだ。安定感を高めるアウトトリガーやよりしっかりと足を固定するためのストラップなど、あらゆる動きに対応できるようギミックが搭載されている。

今回リークされた"フォトンダスト/ライトスモーク"は爽やかなホワイトカラーをベースにグレーで各パーツやオーバーレイを施した一足だ。各パーツごとに異なる色味のグレーを使用することで絶妙な色合いのカラーリングとなっている。対する"ミッドナイトネイビー"は、ホワイトカラーをベースに、レッド、ネイビーといったカラーを採用し、レザーやスウェードなど異素材を掛け合わせることでより上品な雰囲気が漂っている。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

