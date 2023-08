20000円引き の 大幅SALE中です!!

Mame Kurogouchi 22SS トリアセテート フレアパンツ 2

MUVEIL ミュベール

新品 未使用 タグ付き

ゼブラ柄タックパンツ

ポケット裏側拡大



リネンワイドパンツ

価格 : 37400円

表記サイズ : 36

色 : ベージュ × ブラック

素材 : ポリエステル100%

生産国 : 日本

シンゾーン クライスラーパンツ

実寸サイズ(平置き)

ウエスト : 約32cm

股上 : 約31cm

股下 : 約56cm

(素人採寸です。多少の誤差はご了承ください)

参考までに、丈感は、

身長160cmでくるぶしが見える感じです。

ゼブラ ゼブラ柄 ミュベイル テーパード テーパードパンツ タックパンツ

カラー...ベージュ

シルエット...テーパード

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミュベール 商品の状態 新品、未使用

