【★安心の定価販売★】 フィカス・ウンベラータ Mサイズ 植物/観葉植物

高さ...80〜110cm程度
モンステラ 斑入り ボルシギアナ ホワイトタイガー ミント斑入り
植木鉢のサイズ...6号
アガベ CJ Special 子株 cj-9
花言葉...夫婦愛
O's PLANTS レア交配セット 黒ポットごと 札付
KUWAKUWAMOS 様専用 W13202
曲がりのキレイなウンベラータを入荷しました。
こきっち 様専用 BB ブラックアンドブルー +156+143+82
鉢は底に貯水機能があるアートストーンと合わせています。
高さ2m❕60年物❕ ソテツ 蘇鉄 15号鉢つき アガベ ユッカ サボテン
※相談いただければ、グレーも選択可能です。
コピアポア シネレア 黒王丸 現地球 実生 接ぎ降ろし 台無し 自根
1gekiii様専用： O26.035.037，アガベ チタノタ 極美極上子株
シワのある大きなハート型の葉っぱがとても可愛らしいです♪
多肉植物 ホワイトナイト錦♡小苗
対暑性に優れ、水やり頻度も1週間に1回程度でいいため、初心者の方にもお勧めしています。
サボテン オベサ群生一鉢
光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン スキンダプサス 1.0m
binsent 1021専用ココスヤシの苗
アガベ 笹の雪 氷山
高さ...80〜110cm程度植木鉢のサイズ...6号花言葉...夫婦愛曲がりのキレイなウンベラータを入荷しました。鉢は底に貯水機能があるアートストーンと合わせています。※相談いただければ、グレーも選択可能です。シワのある大きなハート型の葉っぱがとても可愛らしいです♪対暑性に優れ、水やり頻度も1週間に1回程度でいいため、初心者の方にもお勧めしています。