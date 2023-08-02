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【★安心の定価販売★】 フィカス・ウンベラータ Mサイズ 植物/観葉植物

商品の説明

高さ...80〜110cm程度
モンステラ　斑入り　ボルシギアナ　ホワイトタイガー　ミント斑入り
植木鉢のサイズ...6号
アガベ　CJ Special 子株　cj-9
花言葉...夫婦愛
O's PLANTS　レア交配セット　黒ポットごと　札付

KUWAKUWAMOS 様専用 W13202
曲がりのキレイなウンベラータを入荷しました。
こきっち 様専用 BB ブラックアンドブルー +156+143+82
鉢は底に貯水機能があるアートストーンと合わせています。
高さ2m❕60年物❕ ソテツ 蘇鉄 15号鉢つき アガベ ユッカ サボテン
※相談いただければ、グレーも選択可能です。
コピアポア　シネレア　黒王丸　現地球　実生　接ぎ降ろし　台無し　自根

1gekiii様専用： O26.035.037，アガベ　チタノタ 極美極上子株
シワのある大きなハート型の葉っぱがとても可愛らしいです♪
多肉植物 ホワイトナイト錦♡小苗
対暑性に優れ、水やり頻度も1週間に1回程度でいいため、初心者の方にもお勧めしています。

サボテン オベサ群生一鉢

商品の情報

商品の状態新品、未使用

光触媒　人工観葉植物　ウォールグリーン　スキンダプサス 1.0m

binsent 1021専用ココスヤシの苗

アガベ　笹の雪　氷山
高さ...80〜110cm程度植木鉢のサイズ...6号花言葉...夫婦愛曲がりのキレイなウンベラータを入荷しました。鉢は底に貯水機能があるアートストーンと合わせています。※相談いただければ、グレーも選択可能です。シワのある大きなハート型の葉っぱがとても可愛らしいです♪対暑性に優れ、水やり頻度も1週間に1回程度でいいため、初心者の方にもお勧めしています。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【★安心の定価販売★】 フィカス・ウンベラータ Mサイズ 植物/観葉植物

22分钟前

【★安心の定価販売★】 フィカス・ウンベラータ Mサイズ 植物/観葉植物

¥17,600 ¥13,200

(税込) 送料込み
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34b17be0dd1a

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コメント (13)

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【★安心の定価販売★】 フィカス・ウンベラータ Mサイズ 植物/観葉植物 【★安心の定価販売★】 フィカス・ウンベラータ Mサイズ 植物/観葉植物

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