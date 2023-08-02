【★安心の定価販売★】 フィカス・ウンベラータ Mサイズ 植物/観葉植物

高さ...80〜110cm程度

モンステラ 斑入り ボルシギアナ ホワイトタイガー ミント斑入り

植木鉢のサイズ...6号

アガベ CJ Special 子株 cj-9

花言葉...夫婦愛

O's PLANTS レア交配セット 黒ポットごと 札付



KUWAKUWAMOS 様専用 W13202

曲がりのキレイなウンベラータを入荷しました。

こきっち 様専用 BB ブラックアンドブルー +156+143+82

鉢は底に貯水機能があるアートストーンと合わせています。

高さ2m❕60年物❕ ソテツ 蘇鉄 15号鉢つき アガベ ユッカ サボテン

※相談いただければ、グレーも選択可能です。

コピアポア シネレア 黒王丸 現地球 実生 接ぎ降ろし 台無し 自根



1gekiii様専用： O26.035.037，アガベ チタノタ 極美極上子株

シワのある大きなハート型の葉っぱがとても可愛らしいです♪

多肉植物 ホワイトナイト錦♡小苗

対暑性に優れ、水やり頻度も1週間に1回程度でいいため、初心者の方にもお勧めしています。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

高さ...80〜110cm程度植木鉢のサイズ...6号花言葉...夫婦愛曲がりのキレイなウンベラータを入荷しました。鉢は底に貯水機能があるアートストーンと合わせています。※相談いただければ、グレーも選択可能です。シワのある大きなハート型の葉っぱがとても可愛らしいです♪対暑性に優れ、水やり頻度も1週間に1回程度でいいため、初心者の方にもお勧めしています。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

サボテン オベサ群生一鉢光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン スキンダプサス 1.0mbinsent 1021専用ココスヤシの苗アガベ 笹の雪 氷山