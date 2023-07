商品 : TOKYO INDIANS LS ID-LST 02

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

商品 : TOKYO INDIANS LS ID-LST 02TIMC STOREにて購入の100%本物です。新品未使用。カラー : GREYサイズ : XL 製造上の細かなキズ、プリント剥がれ、ダメージ等に関するクレームはお受けできません。紙袋は折り曲げてお入れします。ネコポスにて発送致します。落札後、24時間以内の支払い可能な方、受取連絡がスムーズに行える方のみ、入札お待ちしております。その他、いろいろ出品しておりますので、ご覧下さい。検索用challengerchallenger Racingチャレンジャーチャレンジャー レーシングステッカーコーチコーチジャケットコーチJKTLOVE EAR ART CAPgenTEETシャツ帽子キャップHRCSHRCS2022SAMS MOTERCYCLEPabst Blue RibbonSams Choppers Cohot rod custom showHRCSHRCS2022サムズパブストmooneyesムーンアイズbeerホットロッドカスタムショーRATStokyo indians東京インディアンズrough ridersPORKCHOPPORK CHOPポークチョップRAT FINK木村拓哉キムタク長瀬長瀬智也

