商品をご覧いただきありがとうございます✨

高級 クロコダイル ミニウォレット ストラップ付き折りたたみ財布 赤 レッド



✨お品は ⠀人気 ❣️ PRADA プラダ VITELLO MOVE 三つ折財布 赤 になります。

PRADAロゴですぐにPRADAと分かるデザインです✨周囲の羨望の眼差しを集めます✨

ヴィッテロムーブの模様が高級感がありお財布を持つだけで毎日のお買い物が気分が上がります✨

コンパクトで使いやすい、人気なデザインです✨

#ややこ【質の良い物をお得に】商品一覧はこちら

◆仕様

札入れ×1

小銭入れx1

カード入れx3

◆サイズ

縦 : 約 9.5 cm

横 : 約 7cm

マチ : 約 3cm

平置き、素人採寸です。

多少の誤差あり。

◆色

赤

◆素材

本革

VITELLO MOVE

◆状態

・USED品ですので多少の使用感はありますが

全体的に目立つ汚れ大きな傷も無く美品です✨

・ボタンもしっかりパチンと閉まります✨

・コインケースのボタンも良好✨

・コインケースに使用感ありですが

目立つ部分ではなく使用するのに問題なしです✨

出品前にメンテナンス

クリーニング済みです✨

すぐに気持ちよくお使いいただけます✨

中古品になりますので、ご理解のある方のご購入をお待ちしております。

細かな部分は画像にて確認お願い致します。

◆購入場所

鑑定済み!

大手リサイクルショップ

◆発送方法

簡易包装にて1〜3日で発送致します。

日付指定、時間指定不可

◆付属品

財布のみ

◆注意事項

⭐写真を確認していただき状態を把握した上で購入をお願い致します。

⭐他に気になる部分がある場合、質問欄にてお気軽にお問い合わせください。速やかに対応させていただきます。

⭐写真の撮影環境やお使いの端末により、現物と色味が異なる場合がございます。

⭐出品物は記載している商品と付属品のみになります。ブランド箱等、付属品に記載していないその他小物は出品物に含まれません。

⭐商品の日付指定時間指定は御遠慮ください。

#PRADA

#三つ折り

#ヴィッテロ

#プレゼント

#入学祝い

#贈り物

#プラダ

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

