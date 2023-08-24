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最先端 Chloe WOODYミディアムトートバッグ トートバッグ

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ChloeのWOODYミディアムトートバッグです。
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通勤にも使い易いトートバッグです。
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A4サイズ入ります。
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福岡の岩田屋（百貨店）にて購入しました。
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使用回数は10回未満です。
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金欠のため値下げは考えていません。
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大事にしてくださる方、
チェブさま　トートバッグ　スクエアバッグ　バッグ　ハンドメイド
質問等、お待ちしております。

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商品の情報

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商品の状態未使用に近い

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ChloeのWOODYミディアムトートバッグです。通勤にも使い易いトートバッグです。A4サイズ入ります。福岡の岩田屋（百貨店）にて購入しました。使用回数は10回未満です。金欠のため値下げは考えていません。大事にしてくださる方、質問等、お待ちしております。

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ブランドクロエ
商品の状態未使用に近い

最先端 Chloe WOODYミディアムトートバッグ トートバッグ

2分钟前

最先端 Chloe WOODYミディアムトートバッグ トートバッグ

¥120,000 ¥55,200

(税込) 送料込み
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bed7b5fe3

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コメント (15)

bed7b5fe3
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