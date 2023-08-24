最先端 Chloe WOODYミディアムトートバッグ トートバッグ

ChloeのWOODYミディアムトートバッグです。
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通勤にも使い易いトートバッグです。
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A4サイズ入ります。
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✨美品✨ HERVE CHAPELIER エルベシャプリエ 707C トート
福岡の岩田屋（百貨店）にて購入しました。
VERSACE JEANS COUTURE トートバッグ ブラック ホワイト
使用回数は10回未満です。
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BURBERRY美品 バーバリー ブルーレーベルトートバッグ ハンドバッグ
金欠のため値下げは考えていません。
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大事にしてくださる方、
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質問等、お待ちしております。
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ChloeのWOODYミディアムトートバッグです。通勤にも使い易いトートバッグです。A4サイズ入ります。福岡の岩田屋（百貨店）にて購入しました。使用回数は10回未満です。金欠のため値下げは考えていません。大事にしてくださる方、質問等、お待ちしております。