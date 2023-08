【商品名】

【mie様専用✨️完売品】エバゴス 2個セット マルシェ・ミニミニ 黒 ブラック

【サイズ】

ヨコ:33cm

タテ:26cm

マチ:7cm

【付属品】

ギャランティカード

【状態】

レザーのキズ、角擦れ、金具の青サビ、保管時についた胴面のショルダー痕があります。

【出品備考】

5-750A2

■商品について

ブランド品の買取店にて真贋を判定した基準内商品です。

■コメントの返信について

コメントのご返信にはおおよそ1日~4日頂く可能性がございます。ご了承ください。

■発送方法

佐川急便 or 日本郵便(レターパック)

発送は平日のみです。

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 傷や汚れあり

