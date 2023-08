最高級インドシルク100%のセットアップです。

新品 最終値下げ!今日までです。

全面に刺繍の入った贅沢な素材に、ベースにはチェックが入っています。

大胆なオレンジのカラーですが、素材とデザインがとても上品ですのでとてもお洒落です。

セットアップにしても、別々でも楽しんで頂けます。

海外旅行などで着用されても写真映えします♡

〇で囲ってあるように、

突っ張り跡が数か所ありますが、

デザインがたっぷりなので目立ちません。

サイズは36の表記でSに値しますがやや大き目の作りです。

その為カテゴリーはMにしています。

【サイズ】36(M)

肩幅 35cm

身幅 48cm

着丈 57cm

・スカート

ウエスト平置き 33cm

丈 58cm

※撮影時の小物は付きません

※寸法の数センチ誤差を許して頂ける方とのみ、

お取引させて頂いておりますm(__)m

1cm違ったとのことでキャンセルになったことがありますが

素人寸法にご理解お願いします。。

しっかり検品をした上で必要事項は記入していますが、

神経質な方とのお取引はご遠慮願います。

新品ではないのでちょっとの使用感も許せない人は購入しないでくださいm(__)m

気になる点はご質問ください♪

24時間以内の発送&匿名配送致します★

よろしくお願い致します^^

(ご購入後にらくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更させて頂くことがございます)

同梱可能なものと一緒にご購入いただける場合、大幅お値引き頑張ります!

レディース服はここから→#がじゅまるレディース服

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

