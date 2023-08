今週末7/2までお値引きします。

¥26,000 → ¥21,000

DAF(ダフ)のトレーラーと冷凍コンテナです。

冷凍機もサーモキング製の新しいモデルでかっこいいです。

新品ではありませんが、目立つ傷もありません。

箱はありますが、蓋の部分に多少ダメージがあります。

↓メーカーの商品紹介

https://www.wsi-models.com/en/jan-c-swijnenburg-daf-xf-super-space-c

AN C. SWIJNENBURG; DAF XF SUPER SPACE CAB MY2017 6X2 TAG AXLE REEFER TRAILER - 3 AXLE

ART. NO.

01-3535

ASSORTMENT

WSI LIMITED EDITION

SCALE

1:50

BRAND

DAF

TYPE

DAF XF SUPER SPACE CAB MY2017

CATEGORY

BOX & REEFER

TYPE

REEFER TRAILER

NEW OR ARCHIVE

ARCHIVE

#wsiトレーラー

#wsi1/50

#コンテナトレーラー

#セミトレーラー

#冷凍車

#冷蔵車

#冷凍トレーラー

#1/50トレーラー

#サーモキング

#THERMOKING

#DAF

#SCANIA

#HINO

#FUSO

#volvo

#isuzu

#ud

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

