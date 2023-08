商品 : TOKYO INDIANS LS ID-LST 02

TIMC STOREにて購入の100%本物です。

新品未使用。

カラー : GREY

サイズ : XL

製造上の細かなキズ、プリント剥がれ、ダメージ等に関するクレームはお受けできません。

紙袋は折り曲げてお入れします。

ネコポスにて発送致します。

落札後、24時間以内の支払い可能な方、受取連絡がスムーズに行える方のみ、入札お待ちしております。

その他、いろいろ出品しておりますので、ご覧下さい。

検索用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

