米軍M-65モッズコート。米軍実物納入品。米軍の本物です。

シェルは1972会計年度。ライナーは1974会計年度です。

サイズ表記MEDIUM-REGULAR。

希少な70年代初期製造のセットになります。

比較的着用感の少ないモッズコートです。

シェルは左胸にARMY章の外し跡、ところどころに僅かな薄汚れがあるくらいです。

褪色やアタリも軽度で全体的なコンディションは良好です。濃いオリーブカラーを保っています。

ライナーには宿命のステッチ切れは所々にありますが、目につくような汚れやダメージ等は見あたりません。

実物のモッズコートとしてはとても良い部類に入ります。

コンディション良好。極美品ランクです。

スコービルジッパースムーズに完動。袖先ゴムも伸縮性を保っています。

ボタンも全て揃っています。

ビンテージや米軍衣類に慣れている方であれば問題なく着られます。

出品につき時間と手間をかけて丁寧に洗濯しましたので、古着によくある襟の皮脂汚れや人臭もなく清潔な状態になっております。

暗室保管。非喫煙環境。ペットもおりません。

※念のため画像をよくご覧になってください。

着丈105cm 身幅70cm 肩幅59cm 袖丈65cm

ビンテージや米軍衣類にご理解のある方のみでお願いいたします。

神経質な方はご遠慮ください。

ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。

超稀少90’s yohji yamamoto pour homme

フィールドパーカー

モッズパーカー

モッズ

フィッシュテール

フィッシュテイル

ミリタリー

アメリカ軍

ヴィンテージ

エクワック

エクワックス

ECWCS

M65parka

vintage

ファティーグ

ユーティリティ

ユーティリティー

ベトナム

オアスロウ

ヤエカ

ナイジェルケーボン

ゆるダボ

ユルダボ

ビッグシルエット

m65

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

米軍M-65モッズコート。米軍実物納入品。米軍の本物です。シェルは1972会計年度。ライナーは1974会計年度です。サイズ表記MEDIUM-REGULAR。希少な70年代初期製造のセットになります。比較的着用感の少ないモッズコートです。シェルは左胸にARMY章の外し跡、ところどころに僅かな薄汚れがあるくらいです。褪色やアタリも軽度で全体的なコンディションは良好です。濃いオリーブカラーを保っています。ライナーには宿命のステッチ切れは所々にありますが、目につくような汚れやダメージ等は見あたりません。実物のモッズコートとしてはとても良い部類に入ります。コンディション良好。極美品ランクです。スコービルジッパースムーズに完動。袖先ゴムも伸縮性を保っています。ボタンも全て揃っています。ビンテージや米軍衣類に慣れている方であれば問題なく着られます。出品につき時間と手間をかけて丁寧に洗濯しましたので、古着によくある襟の皮脂汚れや人臭もなく清潔な状態になっております。暗室保管。非喫煙環境。ペットもおりません。※念のため画像をよくご覧になってください。着丈105cm 身幅70cm 肩幅59cm 袖丈65cmビンテージや米軍衣類にご理解のある方のみでお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。フィールドパーカーモッズパーカーモッズフィッシュテールフィッシュテイルミリタリーアメリカ軍ヴィンテージエクワックエクワックスECWCSM65parkavintageファティーグユーティリティユーティリティーベトナムオアスロウヤエカナイジェルケーボンゆるダボユルダボビッグシルエットm65

