大切な人へのギフト探し NIKE × 八村塁 AIR JORDAN8 RETRO SE 28.5cm スニーカー

閲覧ありがとうございます。

Nike Dunk Low SE Lottery 28cm ダンク ロッタリー



VANS ANAHEIM FACTORY AUTHENTIC 44 DX

●本文を全てお読み頂きますようお願い致します

アシックス 安全靴 FCP105

●プロフ必読です。必ずお読みいただいた上で、ご購入をお願いいたします。

STUSSY×NIKE エアフォースワン ブラック



【プレ値モデル】 ナイキ エアモア アップテンポ フラックス 【24cm】



230303 adidas スニーカー 27.5㎝ ホワイト



『激レア』bape travis scott custom bapesta

×値下げ不可×

@プロフ必読!24hコメントOK様専用コンバース ランスターモーションCX

×取り置き不可×

【新品未使用】Jordan 1 High OG "Stealth"



Burberry London バーバリーロンドン スニーカー



Nike AirForce1 '07 White



即完売した限定品のスニーカーです



新品未使用!ナイキ エア ジョーダン 1 セルティックス 28.5

NIKE

たかたか様専用 藤原ヒロシ着 NIKE BLAZER LOW BLUE US8

×

sacai × NIKE Vapor Waffle サカイ ナイキ ウェイパー

八村塁

OFFWHITE×CONVERSE オフホワイト コンバースハイカットスニーカー

AIR JORDAN8

ADIDAS MICKEY MOUSE X STAN SMITH

RETRO SE RUI

NEW BALANCE m2002r 27cm ニューバランス

28.5cm

asics GT-2000 11solanaコラボモデル 27.5cm

中古品です。

※写真追加、箱破損【7/4頃まで!】ニューバランス M 990 GL v6



aj1 Retro High OG Black and Smoke Grey



【美品/値下げしました】NIKE バンダル2K DOUBLE STACKシルバー

★型番

NIKE AIR SHIP Tech Grey

DO2496-700

トラヴィス・スコット × ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ロー 43



ニューバランス 993 グレー 27.5cm

※箱ダメージあり

【サイズ27.5】コンバース ワンスターJ 白赤 日本製未使用



ホカオネオネ HOKA ONE ONE M KAHA GTX ゴアテックス 登山

★タグ、替えシューレース付き

本日限定!new balance ML996DK GRAY 30th グレー



Nike★ Air Jordan 1 Teyana Taylor テヤナテイラー

★譲り受けた商品のため、購入時期と購入先は不明です。

NIKE ズームエックス ドラゴンフライ 28.5



【値下げ・中古】NB CM1500BL x eYe JWM CDG 27cm

★特に気になる匂いはありません。(ペット、タバコ臭無し)

NIKE DUNK LOW RETRO パンダ 28cm us10

※当方ペットは飼っていませんが、以前の持ち主様はわかりません。

NIKE AJ1mid シアトル・スーパーソニックス



NIKE AIR JORDAN 4 RETRO / TECH WHITE

●あくまで中古品であることを了承した上でご購入ください。また、完全美品をお求めの方や、神経質な方はよくご検討いただいた上でご購入をお願いいたします。

joker brand スニーカー



新品 Salomon XT-6 Advanced 28.5 Black サロモン

●素人による検品のため、見落とし等あるかと思います。ご理解いただいた上でご購入いただけますよう、お願いいたします。

26 cm 新品 NEW BALANCE 950v2(M950B2N) 2E



26cm レア 未使用【adidas CG POLTA AKH 1】アディダス

●ヤマト運輸のみでの発送となります。メルカリ便などのご対応は出来ません。

ニューバランス CM 996 24.5㎝



UK製M576MOD新品27.5cm英国製ミュージック モッズ ボア付ラウンデル

●購入後の取引メッセージでの商品質問はご遠慮ください。必ず納得した上でご購入いただけるようお願いいたします。

US企画 新品 希少 27.5 VANS skateauthentic 男女兼用



初音ミク にゅ〜ず×レーシング 限定 コラボ スニーカー 新品



ハロー キティ×ナイキ Kitty®︎ NIKE Air Presto 23.5

即購入OK

vans tripster 野村訓市

取り置き不可

ニューバランス M2002RHQ ホワイト 26cm

値引き不可

ナイキ NIKE ワッフルレーサー スニーカー グリーン



ナイキ サカイ ヴェイパーワッフル



【ceroy様専用】

※発送についてなどはプロフに記載しているので、お目通しの上、分からない事がありましたらコメントにてご質問をお願いいたします。

ナイキ エアマックス 2017 ホワイト



アトランティックスターズ レイカーズカラー



ナカナカ様専用ナイキ エアマックス270 ホワイト ブラック 28cm

管理番号149-1984

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

