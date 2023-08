★ご購入前にプロフィールを一読下さい★

ループウィラー / 記念ポロ ネイビー Mサイズ



商品の情報 商品のサイズ S ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★ご購入前にプロフィールを一読下さい★グッチのポロシャツ。首もとのデザインは刺繍で印字がされ、贅沢な作りになっています国内正規店タグ付の商品。若干の着用感はこざいますが、状態良く特筆するダメージ、汚れはございません。グッチ GUCCIメンズポロシャツサイズSケリングジャパン国内正規品タグ肩幅41身幅44着丈60サイズ表記ではなく上記計測値をご確認下さい。出品は本体のみ。また類似商品を出品しております。ご検討よろしくお願いいたします。【〆G33】本商品は、国内正規店購入後、リユース店舗、リユース専用オークションサイトによる真贋のプロによる鑑定済み正規品です。*あり得ませんが、正規品でないことが判明した場合は、全面的に返金対応致します。安心してご検討下さい。

