商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品級】Nikon ニコン NIKON nikonAF-S NIKKOR 70-200mm f2.8 G II ED VRマウント...ニコンFマウント系■外観使用感少なく、コンディションの良い綺麗な外観です三脚ネジ部に僅かなスレありますが、その他スレキズ等はごく僅かで、目立つ汚れ、アタリ等はございません■光学レンズ内、概ね良いコンディションですチリやホコリの混入はありますが、通常使用には問題ありません気になるカビやクモリ等は確認できません■動作動作良好で問題の無い商品です■お届けする商品・レンズ本体・フロントキャップ ・リアキャップ・レンズフード・三脚座・専用レンズケース写真の物がすべてです商品画像で細部までご確認お願い致します※お届けする商品にレンズの展示台は含まれておりません■■■送料無料■■■丁寧な梱包を心掛けております中古品ですので、完璧を求める方のご購入はお控え頂けるよう宜しくお願いします#threejins#Nikon #ニコン#nikon #NIKON#カメラ女子 #カメラ男子#1427ymr

