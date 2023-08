2022年激安 D90 AF-S DX 18-105G VR レンズキット Nikon レンズ(ズーム)

商品説明

●ニコン独自の画像処理コンセプト「EXPEED」に基づいた画像処理システム。

●視野率約96%、見やすく抜けのよいペンタプリズム使用のファインダー。

●11点フォーカスポイント採用のAFシステム。3D-トラッキング(11点)を搭載。

●約620gの小型・軽量ボディー。

●高精細約92万ドット(VGA)、広視野角170°の3.0型液晶モニター。

●被写体を見た目に近い明るさで再現する「アクティブD-ライティング。

●18mmレンズの画角をカバーする内蔵フラッシュ。

主な仕様

ISO感度:200〜3200

液晶モニター:3.0型・約92万ドット

サイズ:132(W)×103(H)×77(D)mm

質量(本体のみ):約620g

2008年に購入しました。

カメラの事は詳しくありませんが、動作確認済みです。

専門的な事はわかりません。

所々傷など少しあります。

液晶パネル類は保護フィルムしてましたので無傷です。

出品するにあたりめくっています。

アイカップ亀裂あり。(検品中に発覚)新品注文済み。

取扱説明書汚れあり。

付属品は写真のものがすべてとなります。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント 商品の状態 やや傷や汚れあり

