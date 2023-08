STUDIO D'ARTISAN SD-103 セルビッチデニム!日本製!

#SDCその他のStudioDArtisanはこちら

サイズ28(ボタンフライ)

平置きにてウエスト34cm.股上24cm.股下83cm.ワタリ幅26cm.裾幅18cm.総丈107cm

MADE IN JAPAN

状態GOOD!!

STUDIO D'ARTISANのSD-103のセルビッチデニムです!まだまだ硬さが残っていて状態の良いデニムです。

これから経年劣化をお楽しみいただける1本です。

#selectSDC ←出品商品一覧をご覧いただけます。

価格の並び替えにてご覧いただけます。是非どうぞ!

#STUDIODARTISAN

#ステュディオダルチザン

#デニムパンツ

#セルビッチデニム

#赤耳

#日本製

#MADEINJAPAN

#211203

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステュディオダルチザン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

