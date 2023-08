新品含む21枚セット 総額14万

内容は以下

DVD

・regress or progress '96~'97 IN TOKYO DOME

・TOUR '99 DISCOVERY

・Concert Tour Q 2000~2001

・CONCERT TOUR POPSAURUS 2001

・wonederful world on DEC 21 2003

・Tour 2004 シフクノオト

・DOME TOUR 2005 “ I ♥ U ” ~ FINAL IN TOKYO DOME ~

・ “HOME” TOUR 2007

・"HOME"TOUR 2007 ~in the field~

・Tour 2009~終末のコンフィデンスソングス~

・DOME TOUR 2009~SUPERMARKET FANTASY~ IN TOKYO DOME

・Split the Difference

・TOUR 2011 “SENSE”

・STADIUM TOUR 2011 SENSE -in the field-

・TOUR POPSAURUS 2012

Blu-ray

・[(an imitation) blood orange]Tour 2013

・TOUR 2015 REFLECTION

・Stadium Tour 2015 未完

・Mr.Children、ヒカリノアトリエで虹の絵を描く

・DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25

・Dome Tour 2019 “Against All GRAVITY”

2023年現在フルコンプに足りないのは

・Tour 2018-19 重力と呼吸

・『Mr.Children 30th Anniversary Tour 半世紀へのエントランス』

のみ

新品は以下の3枚

・2005 “ I ♥ U ” ~ FINAL IN TOKYO DOME ~

・DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25

・Mr.Children、ヒカリノアトリエで虹の絵を描く

新品以外で外シュリンク付きは9枚

シュリンク付きは新品購入後数回観たのみです。

SENSE Tour2011のみ箱に歪みとシミありますが

それ以外は美品です。

Againstに付属してたCDのみ見つかりませんでした。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

