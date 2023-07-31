最終決算 ケノン　脱毛器　ver.8.5 ブラック 未使用品 美容機器

2年前に購入しましたが使用していないため出品いたします。

ラ・パルレ パルバスター ジェル付き

中身確認、動作確認のみの未使用品です。

スカルプリフト アクティブプラス MS-82G

即購入可能です。

レイボーテRフラッシュプラス エクストラ STA-197T ヤーマン脱毛器



FOREO LUNA3plusノーマル

タイプ···光美容器

MT様専用ダーマエアショット

部位···全身

【パンダ様専用】ReFaファインバブルS シャワーヘッド

電源方式···交流式

ケノン 6.2 ほぼ未使用品 新品カートリッジ2個付き

防水···防水機能なし

Panasonic EH-SR70-P 美容器 美顔器 パナソニック



【極美品】ヤーマン RF Beauté キャビスパRFコア EX

照射残数

medicube メディキューブ ダーマエアショット

レベル10 500000回

1、2回しか使用してないので新品に近いです。

レベル1 3000000回

美容機器 健康機器



Panasonic マスク型イオン美顔器 イオンブースト マスク

【付属品】

(値下げ)ケノン脱毛器 VER6.3 眉毛脱毛器付

本体

《超美品》 リファファインバブル S MTG ReFa

スーパープレミアムカートリッジ(本体装着)

専用出品！ミネラルエアー ヤーマン ファンデーションつき

外箱

【新品/未開封】YA-MAN メディリフト ネック EPN-10B

取扱説明書

ケノン 脱毛器 新品カートリッジ2コ＋中古3コ付き♥

電源コード

新品未開封 エスト est バイオミメシスヴェールディフューザー 花王

サングラス

ステラボーテ美顔器 脱毛器 残499115ショットあり 美品です(^^)

収納袋

【美品】トリア・パーソナルレーザー脱毛器4X ピンク



トライポーラ フェイス用

※バラ売り不可

keーnon ケノン 脱毛器 ver 8.6



YA-MAN・フェイス・ボディ2set

自宅にて保管していました。神経質な方はご購入お控えください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

2年前に購入しましたが使用していないため出品いたします。中身確認、動作確認のみの未使用品です。即購入可能です。タイプ···光美容器部位···全身電源方式···交流式防水···防水機能なし照射残数レベル10 500000回レベル1 3000000回【付属品】本体スーパープレミアムカートリッジ(本体装着)外箱取扱説明書電源コードサングラス収納袋※バラ売り不可自宅にて保管していました。神経質な方はご購入お控えください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【新品】メナード オーセント リクイド （容器付）ケノン 脱毛器 4.1ver 新品カートリッジ付き7/2まで☆お値下げ☆ミーゼ スカルプリフトReFa EPI GO リファ エピ ゴー 【新品未開封】