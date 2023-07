★フォロー割

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。

⚫︎3,000円以下→100円OFF

⚫︎3,000円以上→200円OFF

⚫︎10,000円以上→500円OFF

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!

【即購入】大歓迎です♪

90s 90年代 をはじめ、ビッグシルエット や ビッグサイズ など 人気ブランドの古着を多数出品しています!

ナイキ ・ チャンピオン ・ ステューシー ・ ノースフェイス ・ カーハート ・ アディダスなど

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#べーの古着屋

-----------------------------------------------------

⚫︎商品名

シュプリーム / supreme

ビッグロゴ パーカー

⚫︎サイズ

着用感Mサイズ相当

表記(S)

札幌のセレクトショップで購入しました。

⚫︎実寸サイズ 平置き(cm)

着丈→66

肩幅→45

身幅→56

袖丈→63

⚫︎カラー

緑 / グリーン

⚫︎素材

綿100%

⚫︎状態

USED

☆他のスウェット、パーカーもよかったらご覧下さい☆

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#べーの古着屋_スウェット_パーカー

管理番号 12807

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

