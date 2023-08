ご覧頂きありがとうございます。

BBM 2022 2nd 秋元真夏 始球式カード 50枚限定

コレクション整理の為

手放す事となり出品致します。

※状態について

素人目で気になるところは

写真で分かりやすいよう撮影しました。

写真をよくご確認して頂きご判断を宜しくお願い致します。

トラブル防止のため一律プレイ用でお願いします。

完品をお求めの方、神経質な方のご購入はご遠慮をお願い致します。

※梱包について

【0〜1000円】

他カードで挟み、スリーブに入れて折れ対策

チャック付きポリ袋に入れて水濡れ対策

【1000円〜】

2重スリーブとローダーに入れて折れ対策

チャック付きポリ袋に入れて水濡れ対策

購入後のキャンセル、クレーム、商品の交換・返品などは、一切対応できません。購入のご判断は慎重にお願いします。

・・・・・検索ワード・・・・・

ブルーアイズ

ホワイトドラゴン

レッドアイズ

ブラックドラゴン

ブラックマジシャン

ブラックマジシャンガール

青眼の白龍

真紅眼の黒竜

カオスソルジャー

灰流うらら

マスカレーナ

ロゼ

レイ

ホーリーナイトドラゴン

究極完全体グレートモス

シークレット

レリーフ

アルティメット

プリズマティック

プリシク

20th シークレット

旧アジア

初期

美品

良品

アジア版

アジアシク

亜版

アジア

ミレニアムシーンズ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

