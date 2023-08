適切な価格 新品未使用タグ付き＊ベイジ　BEIGE, Cindy スカート　ベージュ系　32 ひざ丈スカート

ご覧いただきありがとうござます。

極美品 LEONARD レオナール ミモレ丈フレアスカート

新品未使用ですが自宅保管であることをご理解の上ご購入よろしくお願いします。

なかなかセールにならない商品で希少なSサイズのお品です。

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

定価:28,600円

カラー:ベージュ系

サイズ:32

〜以下HP引用〜

洗練された美しいシルエットが魅力、

セットアップ対応のタイトスカート

■デザイン

すっきりとしたシルエットのタイトスカートです。

セットアップとしてはもちろん単品でブラウスなどとも相性が良く、汎用性の高いアイテム。

ウエストの配色ラインは、セットアップで着た際には統一感を演出し、単品で着た際にはベルトを付けているような程よいアクセントになってくれます。

また、ウエストからヒップ、膝へと綺麗に流れるようなシルエットはBEIGE,特有の洗練されたパターン。何度も修正を重ね完成したこだわりのシルエットです。

■素材

陰影のある表面感と落ち感が上品な、BEIGE,年間定番のバックサテンジョーゼットです。2種類のトリアセテートを使用することにより、上品な光沢感と適度な肉感があり、ハリ感と落ち感が共存した素材に。

バックサテンなので裏側の肌触りも優しく、程よいストレッチ性もあり非常に着心地の良い素材です。シワになりにくく、ご自宅で手洗いができるのも嬉しいポイント。

カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

シルエット···タイト

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ベイジ 商品の状態 新品、未使用

