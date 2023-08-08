世界的に有名な imanishi yuko + サンダル MIU サンダル

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NIKE ナイキ koko サンダル エアマックスココ 24cm

ユウコイマニシ

新品同様 CHANEL 37.5 シャネル 厚底サンダル ホワイトエナメル

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【HERMES】エルメス サンダル36／撮影時の開封のみ！！



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HEEL：3.0 cm 素材：PU 定価：¥24,200- サイズ感：2E（普通）

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23SS新作のサンダル。

超お買い得！定価 19,250円 DIANA ダイアナ サンダル 新品同様

インソール、ストラップが低反発素材となっており、柔らかい履き心地です。

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サイズ表記は38で、普段24.5cmを履いておりますが少し余裕があるので25cmの方でも履いて頂けると思います。

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新品未着用、箱付きです。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

yuko imanishi +ユウコイマニシMIUHEEL：3.0 cm 素材：PU 定価：¥24,200- サイズ感：2E（普通）23SS新作のサンダル。インソール、ストラップが低反発素材となっており、柔らかい履き心地です。サイズ表記は38で、普段24.5cmを履いておりますが少し余裕があるので25cmの方でも履いて頂けると思います。新品未着用、箱付きです。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

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