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世界的に有名な imanishi yuko + サンダル MIU サンダル

商品の説明

yuko imanishi +
NIKE ナイキ koko サンダル エアマックスココ 24cm
ユウコイマニシ
新品同様 CHANEL 37.5 シャネル 厚底サンダル ホワイトエナメル
MIU
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HEEL：3.0 cm 素材：PU 定価：¥24,200- サイズ感：2E（普通）
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インソール、ストラップが低反発素材となっており、柔らかい履き心地です。
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サイズ表記は38で、普段24.5cmを履いておりますが少し余裕があるので25cmの方でも履いて頂けると思います。
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新品未着用、箱付きです。

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商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドアメリヴィンテージ
商品の状態新品、未使用

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yuko imanishi +ユウコイマニシMIUHEEL：3.0 cm 素材：PU 定価：¥24,200- サイズ感：2E（普通）23SS新作のサンダル。インソール、ストラップが低反発素材となっており、柔らかい履き心地です。サイズ表記は38で、普段24.5cmを履いておりますが少し余裕があるので25cmの方でも履いて頂けると思います。新品未着用、箱付きです。

商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドアメリヴィンテージ
商品の状態新品、未使用

世界的に有名な imanishi yuko + サンダル MIU サンダル

11分钟前

世界的に有名な imanishi yuko + サンダル MIU サンダル

¥15,900 ¥11,925

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81df15e

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