❤ご覧くださいましてありがとうございます。❤

希少品 CANON New FD 135mm F2 レンズ 防湿庫管理 Y271



Canon RF1.4X extender エクステンダー



マミヤ 80mm f2.8 レンズ フィルター カメラレンズキャップ

✨注✨マウントは選択肢が無くEFマウントとしてますが、こちらのマウントはFDマウントです。

Lenscoat LCN800ZM5 z800mm f6.3用



13656 極美品 アナモルフィック Sirui 50mm F1.8 SONY



【更に値下げ中】Canon EF 50mm F/1.2L USM



SIGMA TELE CONVERTER TC-2001Nikon Fマウント用

❤️値下げしました❣️

【レア・並品】Schneider APO-DIGITAR 90mm F4.5



NiSi SWIFT アドオンキット 67mm NDフィルター ブラックミスト

✨早い物勝ちです❣️✨

✨美品✨名玉✨Canon New FD 50mm F1.4✨キヤノン✨単焦点✨



Panasonic H-X025 LEICA SUMMILUX 25mmF1.4



CONTAX ゾナー135mm F 2•8 日本製

★美品

【Hayapon様専用】NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

★名玉

超特価 FUJIFILM XF23mmF1.4 R新品未使用早い者勝ち

★キヤノン

ニコン Ai AF Nikkor 85mm F1.4D (IF)

★Canon New FD 50mm F1.4

MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical

★単焦点レンズ

EF 85mm F1.8 USM

★レンズフィルター付!!

Tamron SP 300mm F2.8 60B Nikon ニコン Fマウント

★純正リアレンズキャップ付!!

未使用品 Helios-44-2 58mm f2 ぐるぐるボケ ヘリオス 9

★はじめてのオールドレンズに!

SIGMA 35F1.4 DG HSM/C Canon EFマウント



★ CARL ZEISS Makro-Planar 120mm F4 T*



LUMIX G 単焦点レンズ 25mm



フォクトレンダー NOKTON 35mm F1.2



美品|LUMIX G 20mm F1.7|傷・汚れなし

【外観】

Tamron SP 60mm F2 Di II Macro ソニー・ミノルタ用

写真でもお分かりの通り、数十年前のレンズとしては使用に伴う傷や汚れなど少なく、全体的にとてもきれいです。(写真をご覧ください)

✨美品✨❤Nikon❤★AF-S DX 35mm★一眼レフ単焦点レンズ★

とても大切に扱われていたことがうかがわれます。

ニコンAF-S VR Micro-Nikkor105mmf/2.8G IF-ED



キャノンマウントアダプター EF-EOS R



PENTAX-DA 35mmF2.4AL オーダーカラー【ネイビー】 レンズ

【光学】

専用 apl2様 PENTAX67 中判単焦点 タクマー105mm F2.4

経年使用による後玉の淵にクモリがありますが、全体的にきれいです。(写真をご覧ください)

ペンタックス HD PENTAX-DA 70mm F2.4 Limited



Panasonic LEICA DG SUMMILUX 15F1.7-K 中古



【送料無料】Nikon Ai-S MF Nikkor 85mm f/2 カニ爪無

【動作】

極上品 Tamron SP 90mm F2.5 MACRO / 52BB

絞り羽根の一部に油じみがありますが、開閉動作は良好です。

rf16mm f2.8 stm

ヘリコイドの動作も問題ありません。

OLYMPUS OM-SYSTEM F.ZUIKO 300mm f4.5



CANON EF 28mm F2.8 フード付き かなり綺麗 #154



ニコン 単焦点レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 美品 元箱あり



Nikon NIKKOR-W 150mm F5.6 光学良品

【商品内容】

パナソニック LUMIX 25mm F1.7☆人気単焦点レンズ☆レンズフード付き

★レンズ本体

LEICA ELMARIT-R135mm (f2.8)

★レンズフィルター

sigma 56mm F1.4 DC DN [キヤノンM用]

★リアレンズキャップ

AF-S Nikkor 24-85mm F3.5-4.5 G ED VR



【新品に近い】キャノン CANON EF-EOS R マウントアダプター



値下げ⭐︎SONY Aマウントレンズ3本

※レンズの外観、光学、動作確認は当方主観によるもので目視や簡易的なものです。

✨美品✨LEICA ライカ SUMMICRON-R 50mm F2 2CAM



LUMIX 単焦点レンズ 魚眼レンズ H-F008 8ミリ★パナソニック

★写真に写っている部分以外にも撮影時に気が付かなかった傷や汚れ等があるかもしれません。

タムロン SP 60mmF2 DiⅡ MACRO ジャンク品

その場合はご容赦ください。

【期間限定出品】SONY FE35mm F1.4



Canon EF40mm F2.8 STM



未使用品Industar 61 L/Z MC 50mm f2.8 4

★とても古いレンズですので、オールドアイテムにご理解いただける方のご購入をお待ちしております。

【修理・整備品】Canon FD 55mm F1.2 レア品*O*



PENTAX カメラ セット K-3 ll 50-135 16-50



希少 Jupiter-12 35mm f2.8 Contax RF 3

最後までお読みいただきありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❤ご覧くださいましてありがとうございます。❤✨注✨マウントは選択肢が無くEFマウントとしてますが、こちらのマウントはFDマウントです。❤️値下げしました❣️✨早い物勝ちです❣️✨★美品★名玉★キヤノン★Canon New FD 50mm F1.4★単焦点レンズ★レンズフィルター付!!★純正リアレンズキャップ付!!★はじめてのオールドレンズに!【外観】写真でもお分かりの通り、数十年前のレンズとしては使用に伴う傷や汚れなど少なく、全体的にとてもきれいです。(写真をご覧ください)とても大切に扱われていたことがうかがわれます。【光学】経年使用による後玉の淵にクモリがありますが、全体的にきれいです。(写真をご覧ください)【動作】絞り羽根の一部に油じみがありますが、開閉動作は良好です。ヘリコイドの動作も問題ありません。【商品内容】★レンズ本体★レンズフィルター★リアレンズキャップ※レンズの外観、光学、動作確認は当方主観によるもので目視や簡易的なものです。★写真に写っている部分以外にも撮影時に気が付かなかった傷や汚れ等があるかもしれません。その場合はご容赦ください。★とても古いレンズですので、オールドアイテムにご理解いただける方のご購入をお待ちしております。最後までお読みいただきありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品】sony 10-18mm f4フォクトレンダー NOKTON 35mm F1.2 フジXマウント単焦点レンズNikon AF-S Micro 60mm f2.8G ED #1664ニコン New Nikkor 24mm f2.8 非Ai オールドレンズ #06SIGMA 50mm F1.4 DG HSM Art for CANONCANON FD 300mm F4Lペンタックス PENTAX-FA 645 ZOOM 80-160mm F4.5キャノン♦️単焦点レンズ EF50mmライカ ズミルックス 50mm f1.4Canon EXTENDER 2x Ⅱ