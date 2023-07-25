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本物 KYUJO Y-3 LOW 28.5cm ORANGE スニーカー

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Y-3 KYUJO LOW
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ワイスリー キュウジョロウ
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ストリートスタイルに新たな解釈を加えた「Y-3 KYUJO LOW」。ジオメトリックなレースシステムのオーバーレイと特徴的なアウトソール。ワンウェイレースシステムで素早くフィット感を調節出来る。Poron®製のソックライナーとEVA（＝合成樹脂）製のミッドソールが融合し、優れた反発性と衝撃吸収性を兼ね備えている。
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商品の情報

商品のサイズ28.5cm
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商品のサイズ28.5cm
ブランドワイスリー
商品の状態やや傷や汚れあり

本物 KYUJO Y-3 LOW 28.5cm ORANGE スニーカー

54分钟前

本物 KYUJO Y-3 LOW 28.5cm ORANGE スニーカー

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ee133

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