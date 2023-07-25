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Y-3 KYUJO LOW
極美品 nike air jordan 1 hi og シャタバ 3.0 29
ワイスリー キュウジョロウ
[新品未使用]Nike サカイ カウズ ブレーザー Low 27.5cm
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定価:¥45,000 + tax
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ストリートスタイルに新たな解釈を加えた「Y-3 KYUJO LOW」。ジオメトリックなレースシステムのオーバーレイと特徴的なアウトソール。ワンウェイレースシステムで素早くフィット感を調節出来る。Poron®製のソックライナーとEVA（＝合成樹脂）製のミッドソールが融合し、優れた反発性と衝撃吸収性を兼ね備えている。
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商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
ワイスリー
商品の状態
やや傷や汚れあり
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Y-3 KYUJO LOWワイスリー キュウジョロウ定価:¥45,000 + taxカラー:オレンジサイズ:28.5cm(US10.5)アウトソール:31cm幅:10.5cmストリートスタイルに新たな解釈を加えた「Y-3 KYUJO LOW」。ジオメトリックなレースシステムのオーバーレイと特徴的なアウトソール。ワンウェイレースシステムで素早くフィット感を調節出来る。Poron®製のソックライナーとEVA（＝合成樹脂）製のミッドソールが融合し、優れた反発性と衝撃吸収性を兼ね備えている。 adidas / Yohji Yamamotoアディダス / ヨウジヤマモトyeezy 350 500 700 ultra boost
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28.5cm
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ワイスリー
商品の状態
やや傷や汚れあり
本物 KYUJO Y-3 LOW 28.5cm ORANGE スニーカー
375
54分钟前
本物 KYUJO Y-3 LOW 28.5cm ORANGE スニーカー
¥
13,700
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11,645
(税込) 送料込み
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靴
スニーカー
KYUJO Y-3 LOW 28.5cm ORANGE
商品の状態
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本物 KYUJO Y-3 LOW 28.5cm ORANGE スニーカー
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