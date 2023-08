袖にハンカチをイメージしてデザインしたワンピース。

ハンカチのスクエアー型から生まれるドレープと、立体的なラインを施した1枚で映えるデザインに仕上げました。高い位置に入れたウエスト切り替えが、メリハリのある綺麗なシルエットにみせてくれます。さらっとした軽い素材で春から着やすいワンピースです。

カラー:ホワイト(ミックスも在庫ございます)

サイズ:0(1.2サイズも在庫ございます)

新品未使用

*ご購入の前に必ずプロフィールご確認よろしくお願いいたします。

商品状態:(ブランドタグ、洗濯タグ、値札)タグなしまたはタグカットされております

発送時間:5~10営業日

他サイトと併用しておりますので、申し訳ございませんが、必ず在庫確認コメントください♡ 専用で出品いたしますので、お手数ですが、コメント欄にてお知らせください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クラネ 商品の状態 新品、未使用

