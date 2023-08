※商品ページの閲覧ありがとうございます。

relaxin with Japanese LOVERS

お手数ですがご購入の際は必ず事前にコメントをお願い致します。

貴重レア! 7インチレコード〔 ジッタリン・ジン - 恋をしようよ 〕

また説明文とプロフィールをお読みになりご了承の上でのご購入をお願い致します。

・商品説明

「SWANKY SWIPE / BUNKS MARMALADE 3LP」のです。

お手数ですが収録内容は画像でのご確認をお願い致します。

・商品の状態

盤:薄キズやゆがみが多少ありますが、細かいノイズが多少出る程度で再生状態は良好です。

(作業中のBGM程度の試聴です)

【再生良好】 SWANKY SWIPE BUNKS MARMALADE 3LP



ジャケット:シュリンク付きです。

キズが多少あります。

※中古レコードになります。

下記のレコードに関する注意事項をご了承の上でのご購入をお願い致します。

・発送方法

定形外郵便

(+150円でゆうゆうメルカリ便に変更可能です。)

・注意事項

商品の状態をよくご確認してからの購入をお願いします。

気になることがありましたら、ご質問お願いします。

梱包にはリユース材を使用することがあります。

猫を飼っている為、梱包の際一定程度注意していますがどうしても毛が付着してしまう場合があります。

・動作確認、再生確認について

再生確認済みの商品でも全ての再生環境で同様に再生できる保証はありませんのでご了承下さい。

レコードの試聴、再生確認は基本的には作業しながらヘッドホンで行っています。

一定程度注意して確認していますが、細かいノイズ等は聴き逃してしまう場合があります。

全編再生確認済みの商品でも再生環境によって何らかの不具合が出る可能性があります。

特にレコードは針等の再生環境によって、こちらでの再生確認時には問題なかったキズや汚れでもノイズが出たり針が飛んだりする可能性があります。

また、極力客観的に記載していますが、聴こえ方にはどうしても個人差が出てしまいます。

静電気の処理は行っていないのでホコリや糸くず等の付着はご容赦下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

