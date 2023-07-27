憧れ スムースアイロンフォトイオン ヘアアイロン

購入時期 2023年3月

▼新品未開封 迅速配送 LM-125 絹女KINUJO ストレートアイロン

新品未使用です。

アドストワイド ADST wide



KINUJO キヌージョ カールヘアアイロン ホワイト 28mm

らくらくメルカリ 便にて発送いたします。

美品✨リファ ビューテック カールアイロン 32mm



** 週末限定お値下げしました ** ヘアビューロン 4D Plus ストレート

お買い上げ明細書は添付いたしません。

ヤーマン ブラシ型ヘアアイロン DAFNI power (ダフニ パワー)

ご理解いただける方のみご購入をご検討くださいませ。

ヘアビューロン27d plus curl【最新機種】

保証書確認の為、一度だけ一瞬中身を確認しました

ルメント ディープリペアプロ

付属品:保証書、ポーチ

dyson ドライアー.ヘアアイロン.スタイラー



週末セール⭐️新品未開封 リファビューテック カールアイロン 26ミリReFa



ReFa ヘアアイロン ストレート 持ち運び 便利 軽い プール お化粧直し 夏

◇セット内容

【リファ】ビューティックストレートアイロン

本体、取扱説明書

LEDラバー コラーゲンヘアアイロンLV

◇製品仕様

絹女 KINUJO ストレートアイロン

型番：YJHB0N

リファ フィンガーアイロン（ReFa BEAUTECH FINGER IRON）

サイズ：W29×D40×H289mm(コード長2.6m)

poco29様専用 ＡｉＭＹ ドライヤー

質量：約260g(電源コード含まず)

ヘアビューロン4D plus straight

消費電力：42W

ヘアビューロン ストレート シリアルNo.有 説明書有り



ヘアビューロン 4d ストレート



リファ ビューテック フィンガーストレートアイロン ホワイト

すり替え防止の為、返品はお受けできません。

テスコム ヘアアイロン NBS1100



★ヘアビューロン7D Plus★バイオプログラミング／ストレート（美髪ケア）

お値下げ交渉はご遠慮ください。

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【新品・未開封品】絹女ストレートアイロン DS100



❤特許技術搭載のヘアサロン仕様❣あっという間にサラ艶髪♪❤ストレートブラシ



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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

購入時期 2023年3月新品未使用です。らくらくメルカリ 便にて発送いたします。お買い上げ明細書は添付いたしません。ご理解いただける方のみご購入をご検討くださいませ。保証書確認の為、一度だけ一瞬中身を確認しました付属品:保証書、ポーチ◇セット内容本体、取扱説明書◇製品仕様型番：YJHB0Nサイズ：W29×D40×H289mm(コード長2.6m)質量：約260g(電源コード含まず)消費電力：42Wすり替え防止の為、返品はお受けできません。お値下げ交渉はご遠慮ください。#ヤーマン#スムースアイロンフォトイオン#スムースアイロン

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